Донецк, 16 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Зайцево из танка. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:09 — н.п. Майорск — н.п. Зайцево: произведено 6 выстрелов из танка», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов.