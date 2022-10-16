Донецк, 16 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку еще семь снарядов. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:32 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм. 10:44 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами.