Донецк, 16 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. ВСУ продолжают обстрел Донецка, еще три снаряда натовского калибра выпущены по Киевскому району. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:22 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее одна из ракет из РСЗО HIMARS, предположительно, попала в здание городской администрации Донецка.