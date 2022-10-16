Донецк, 16 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. ВСУ продолжают обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:47 — н.п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку ракеты из HIMARS.