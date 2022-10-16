* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, 16 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Боевики националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сознались в многократных убийствах мирных жителей в Мариуполе.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация ВС РФ — все новости»

Ренат Алиев — один из пленных участников подразделения — рассказал, что убил четверых мирных граждан со снайперской винтовки Драгунова в начале апреля. По его словам, это произошло непреднамеренно, во время боя.

Сержант «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаил Швец признался, что совершил выстрел в мирного жителя в ходе перестрелки с российскими военными.

«Я не увидел, что это гражданский, просто на рефлексе стрельнул в него … На следственном комитете все признал», — рассказал он РИА Новости. По его словам, другой националист расстрелял в магазине пенсионера.

Ранее сообщалось, что командиры ВСУ угрожали расстрелять боевиков из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за попытки сдаться в плен в ходе боёв за Мариуполь.