Донецк, 16 октября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️04:28 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее боевики киевского режима обстреляли три района города Донецка снарядами калибра 155 мм.