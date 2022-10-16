Пекин, 16 октября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая (КПК) открылся 16 октября в Пекине. Об этом объявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Объявляю XX съезд КПК открытым», — заявил Ли Кэцян.

Церемония проходит в здании китайского парламента — Доме народных собраний в самом центре Пекина. Ли объявил, что на съезд прибыли 2340 делегатов, включая 83 особых делегатов.

Ожидается, что участники съезда скорректируют стратегию социализма, имеющую китайскую специфику, с учётом изменений международной конъюнктуры и задач национального развития в новую эру.

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин обозначил вектор развития Китая до середины века. К 2035 году КНР предстоит пройти путь социалистической модернизации, а к 2050 году стать богатой демократической социалистической державой.

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Ожидается, что в партийный устав будут внесены поправки. Будет обновлён состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Съезд завершится 22 октября, после чего состоится первый пленум нового состава ЦК с выборами генерального секретаря. Будет обновлён состав Политбюро и его Постоянного комитета.

Предполагается, что генеральным секретарём ЦК КПК останется Си Цзиньпин, которому 15 июня исполнилось 69 лет. Для китайского лидера это будет третий срок, что противоречит сложившейся в КНР политической традиции.

В итоговом коммюнике седьмого пленума ЦК КПК 19-го созыва, который завершился 12 октября, был обозначен ряд проблемных вопросов для рассмотрения на съезде. В числе самых важных — влияние кризиса на территории б. УССР, развитие ситуации вокруг Тайваня и стабилизация экономики страны.

Так, пленум прямо призвал к надлежащим ответам «на риски и угрозы, которые несет с собой кризис» на территории б. УССР, противостоянию «независимости Тайваня» и разворачиванию «борьбы против сепаратизма и внешнего вмешательства».

Ключевые показатели экономики Китая падают и под влиянием внешних факторов, и в связи со строгими мерами, связанными с распространением COVID-19. Ожидается, что на съезде объявят меры по адаптации экономической политики к новым реалиям.

На съезде будет избран новый состав ЦК КПК, сейчас включающий 371 человека. Это 206 членов ЦК и 165 кандидатов в члены ЦК, которые участвуют в обсуждениях без права голоса.

В Китае действует негласный пенсионный ценз — 68 лет. Предполагается, что в этом возрасте государственные деятели должны дать дорогу более молодым политикам.

Двенадцать из 25 человек, входящих в Политбюро ЦК КПК, уже преодолели возрастной барьер в 68 лет. Постоянный комитет Политбюро состоит из семи человек, включая Си Цзиньпина. Покинуть его могут 68-летний вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн и 72-летний председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Попасть в «семёрку» могут 59-летний начальник канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян и 65-летний глава отдела пропаганды Хуан Куньмин, а также вице-премьер Ху Чуньхуа и секретари парткомов ключевых регионов: Шанхая — Ли Цян, провинции Гуандун — Ли Си. Не исключено и расширение числа мест в Постоянном комитете до девяти.

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