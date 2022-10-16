Пекин, 16 октября, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Генсек Компартии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе на открытии 20-го съезда КПК заявил о важности защиты народовластия и низовой демократии.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Китай — это социалистическое государство демократической диктатуры народа в тесном союзе рабочих и крестьян», — заявил Си, добавив, что это есть самая широкая, самая искренняя и истинная демократия.

Он отметил, что важнее всего сейчас защищать интересы народа и обеспечивать роль народа как хозяина страны, давая народу все способы обеспечивать свою власть. Китай также должен неизменно идти по китайскому пути защиты прав человека, опираясь на рабочий класс.