София, , 05:53 — REGNUM Хакеры, якобы российские, атаковали сайты президента, правительства и министерств Болгарии. Об этом болгарский генеральный прокурор Иван Гешев сообщил в Twitter.

Правительство Болгарии (сс) Radi Sadek

По мнению генпрокурора, произошло «нападение на болгарское государство». Это серьёзный инцидент, затрагивающий национальную безопасность, ведётся расследование. Работа сайтов восстановлена, утечки данных не было.

Заместитель генпрокурора, директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов заявил 15 октября на брифинге, что кибератаку осуществили из города Магнитогорска. Пока неясно, был ли это один человек или хакерская группа.

Сарафов напомнил, что в апреле 2022 года была атакована почта Болгарии, хакеры действовали из России.

Хакерская группировка KillNet, заявляющая о связях с Россией, взяла на себя ответственность за атаку на болгарские правительственные сайты. В телеграм-канале группы заявлено, что поводом для атаки стали поставки оружия киевскому режиму.

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