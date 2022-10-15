Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Специалисты американской компании Microsoft выявили серию кибератак с использованием новой программы-вымогателя, нацеленную на транспортные компании на территории Польши и б. УССР. Об этом 14 октября сообщается в блоге Microsoft.

Хакер Andersson18824

По данным американской компании, серия атак на транспортные компании была совершена 11 октября с разницей в один час. В отчёте Microsoft Threat Intelligence Center отмечается, что для атаки хакеры использовали программу-вымогатель, которую специалисты компании не встречали ранее.

Программами-вымогателями называют вредоносные программы, блокирующие доступ к данным в поражённых системах. Как правило, хакеры требуют выкуп за восстановление доступа к затронутым данным.

В сообщении Microsoft говорится, что в примечании к выкупу программа-вымогатель обозначалась как «Prestige ranusomeware». В отчёте говорится, что целью этой кибератаки стали те же компании, которые ранее атаковались хакерами с использованием вредоносного программного обеспечения FoxBlade.