Москва, 16 октября, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Командиры ВСУ угрожали расстрелять боевиков из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за попытки сдаться в плен в ходе боёв за Мариуполь. Об этом рассказали пленные из этого полка.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)

Сержант указанного полка Михаил Швец рассказал, что командиры предупреждали подчинённых: «Если свалишь, то тебе пуля». Так, бросить оружие и сбежать намеревался уроженец Мариуполя, боевик с позывным «Дэнсон». Ему пригрозили расстрелом.

«Азовсталь»… если кто-то хочет там сбежать или сдаться, давали зелёный (свет), так сказать, на расстрел», — сказал Швец РИА Новости.

Его слова подтвердил старший сержант Виталий Катранич. По словам старшего сержанта, командир приказал ему расстреливать выходящих с территории предприятия как дезертиров.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска вместе с защитниками ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая. Боевики-националисты и военнослужащие ВСУ скрывались в подземных сооружениях комбината «Азовсталь».

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