* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, , 08:15 — REGNUM Пограничники ВСУ в Мариуполе занимались мародерством, присваивая деньги и драгоценности. Об этом рассказал находящийся в заключении сержант полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаил Швец.

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«Был один пограничник, который очень жестко мародерил и даже умудрился вместо бронепластины в свой бронежилет положить мешок, 2 или 3 кг золота. И когда снайпер попал в этот мешок, его убил», — рассказал он РИА Новости.

Он добавил, что продовольствие боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забирали в магазинах, а пограничники похищали деньги и драгоценности.