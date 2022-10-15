Сержант «Азова»* рассказал о мародерстве пограничников ВСУ
*запрещённая в России организация
Мариуполь, ДНР,
15 октября 2022, 08:15 — REGNUM Пограничники ВСУ в Мариуполе занимались мародерством, присваивая деньги и драгоценности. Об этом рассказал находящийся в заключении сержант полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаил Швец.
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«Был один пограничник, который очень жестко мародерил и даже умудрился вместо бронепластины в свой бронежилет положить мешок, 2 или 3 кг золота. И когда снайпер попал в этот мешок, его убил», — рассказал он РИА Новости.
Он добавил, что продовольствие боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забирали в магазинах, а пограничники похищали деньги и драгоценности.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.