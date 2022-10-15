Вашингтон, 10 января, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Критика в резкой форме в адрес американских истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II не раз звучала из уст исполняющего обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрика Шэнахэна, пишет Politico.

Истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II

По данным источников издания, Шэнахэн не раз критиковал как сам истребитель, так и программу корпорации Lockheed Martin — производителя F-35. Проект этот Шэнахэн называет ошибочным, а по поводу истребителя нецензурно ругается.

Напомним, F-35 относится к семейству малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиковпятого поколения. По оценкам экспертов, полная стоимость создания и обслуживания этого истребителя до утилизации составляет $670 млн.