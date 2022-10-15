Токио, 15 октября 2022, 08:57 — REGNUM Созданному Россией «оружию Судного дня» — ядерной торпеде «Посейдон» — ничего не могут противопоставить Соединённые Штаты. Об этом 15 октября сообщает издание Yahoo News Japan со ссылкой на военного эксперта Кадзухико Иноуэ.
Отмечается, что ядерная торпеда «Посейдон» передвигается под водой и после его взрыва возникают цунами высотой до 500 метров, которые обрушатся на прибрежные города. При этом на понимается, что высота статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 93 метра, а небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг — 443 метра.
Также указывается, что благодаря ядерной установке, «Посейдон» имеет фактически неограниченный радиус действия и это же осложняет его перехват обычными ракетами, обладающими ограниченной дальностью.
В то же время, подчёркивается, что США не имеют сравнимого с «Посейдоном» оружия, в результате чего российское «оружие Судного дня» является для них серьёзной угрозой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе боевых действий на территории б. УССР подтвердили свою эффективность и в том числе — в борьбе с поставленной киевским нацистам артиллерией НАТО, новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин».