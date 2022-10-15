Fox News: США будут вынуждены сократить поставки вооружения Киеву
Вашингтон, 15 октября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Соединенные Штаты в скором времени будут вынуждены сократить поставки вооружения Киеву из-за истощения запасов оружия, заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.
По его словам, он собрал достаточно информации об оставшихся запасах оружия в США, а также получил сведения из источника в администрации главы Белого дома Джо Байдена.
Из полученных данных следует, что военные склады США пустеют, а установок HIMARS, джавелинов и гаубиц M-777 становится все меньше, отметил Канчиан.
Вашингтон из-за истощения запасов оружия начнет экспортировать менее качественные виды вооружений либо вовсе замедлит поставки, добавил эксперт.
Напомним, ранее издание Yahoo News Japan со ссылкой на военного эксперта Кадзухико Иноуэ отметило, что созданному Россией «оружию Судного дня» — ядерной торпеде «Посейдон» — ничего не могут противопоставить Соединённые Штаты.
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