Донецк, 15 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:00 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский, Киевский р-ны): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР.