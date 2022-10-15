Москва, 15 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. С начала проведения спецоперации на территории б. УССР уничтожены 323 самолета и 161 вертолет ВСУ. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация ВС РФ — все новости»

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2236 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5792 танка и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3475 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6580 единиц специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Накануне российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области сбит Су-25 ВСУ.