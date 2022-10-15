Москва, 15 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В результате ударов армейской авиации ВКС России по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация ВС РФ — все новости»

«По уточненным данным, в результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ, 5 быстроходных катеров, две баржи, 5 танков и четыре боевые машины пехоты», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ночь на 14 октября на запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской АЭС.