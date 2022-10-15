Москва, 15 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В ночь на 14 октября на запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской АЭС. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

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«В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции», — отмечается в сообщении.

На краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка ЛНР, Новосадовое и Торское ДНР.