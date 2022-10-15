Донецк, 15 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:25 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять натовских снарядов.