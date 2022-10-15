Херсон, 15 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Власти Херсонской области рекомендуют жителям правобережной части региона звонить на горячую линию и выехать. Об этом 15 октября заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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«Предлагаем жителям правобережья воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых. Дайте возможность военным разобраться с укронацистами, которые… пытаются прорваться на Херсонщину», — сказал Стремоусов в видеообращении.

Он добавил, что ВСУ пытаются начать наступление, одно из направлений — дорога Дудчаны — Берислав.

Вооружённые формирования киевского террористического режима начали наступление на территории Херсонской области, сообщил также военный корреспондент Евгений Поддубный.