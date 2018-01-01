Москва, 15 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. У НАТО не вышло осуществить свой проект на территории б. УССР по превращению страны в «анти-Россию». Об этом 15 октября заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«НАТО уже потерпела поражение на [территории б. УССР]. Это поражение связано с крахом проекта превращения… в «анти-Россию», — отметил он в интервью ТАСС, ответив на слова генсекретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что поражение Киева будет равнозначно поражению НАТО.

По его словам, после решения альянса в 2007 г. принять Грузию и Киев Москве стало понятно, что НАТО «закладывает мину замедленного действия» в основу европейской безопасности.

Еще тогда Россия предупреждала о возможной детонации этого решения.