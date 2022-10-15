Донецк, 15 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Два мирных жителя ранены при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом 15 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«ВСУ нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик в Кировском районе города. По ул. Петровского ранены двое мужчин, 1967 г. р. и 1974 г. р.», — отмечается в сообщении.

Ранее штаб сообщил, что при обстреле по улице Петровского в Кировском районе Донецка погибла женщина.