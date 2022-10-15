Донецк, 15 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. За 15 минут ВСУ четыре раза обстреляли Донецк натовскими снарядами. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:35 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️09:50 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️09:35 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️09:50 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н) выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 208 единиц боеприпасов.