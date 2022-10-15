Донецк, 15 октября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 208 единиц боеприпасов. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм. На горловском — артиллерию 155 и 152 мм, танки, минометы 120 мм. Выпустив 208 единиц различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов: Донецк (Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Пантелеймоновка, Горловка, Каштановое, Яковлевка, Ясиноватая, Минеральное, Спартак, Макеевка и Александровка.