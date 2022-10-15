Донецк, 15 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку пять натовских снарядов. Об этом 15 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Минеральное натовскими снарядами.