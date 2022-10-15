Новая Каховка, Херсонская область, 15 октября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Системы противовоздушной обороны сработали в Новой Каховке в Херсонской области, объявлена воздушная тревога. Об этом 15 октября сообщили власти района.

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«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО: два воздушных взрыва», — отмечается в сообщении.

Ранее врио губернатора Херсонской областиВладимир Сальдо попросил руководство РФ помочь в организации выезда жителей в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий ракетных ударов ВСУ, если они сами того захотят.