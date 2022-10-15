Донецк, 15 октября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Минеральное натовскими снарядами. Об этом 15 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️05:30 — н.п. Орловка — н.п. Минеральное: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Каштановое в ДНР.