Донецк, 15 октября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Каштановое в ДНР. Об этом 15 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️04:55 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️05:00 — н.п. Орловка — н.п. Каштановое: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Накануне за сутки с артиллерийских позиций ВСУ по населенным пунктам Донецкой Народной Республики было выпущено 150 снарядов.