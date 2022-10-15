Лидер Туркмении предложил использовать порты на Каспии в интересах СНГ
Ашхабад, 15 октября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Рассмотреть перспективы использования в интересах СНГ портовой инфраструктуры Каспийского моря предложил в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств СНГ в Астане президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Об этом 15 октября сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».
Издание отмечает, что Бердымухамедов предложил своим коллегам по СНГ рассмотреть перспективы задействования в интересах стран содружества портовой инфраструктуры Каспийского моря, включая Международный морской порт Туркменбаши и торговый флот Туркмении. Большинство государств региона не имеют прямого выхода к Мировому океану, в связи с чем формирования в Каспийском регионе современной системы комбинированной логистики, по мнению Туркмении, даёт большие возможности для сотрудничества.
Как сообщало ИА REGNUM, с призывом развивать сотрудничество в сфере информационной безопасности обратился к лидерам стран СНГ президент России Владимир Путин.
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