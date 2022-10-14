Бишкек, , 20:58 — REGNUM Власти Киргизии предлагают странам Туркестанского региона совместно выработать и реализовать общую стратегию по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, выступая на саммите «Россия — Центральная Азия» в Астане.

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По его словам, принятие этой инициативы позволит республикам Туркестана заняться комплексным развитием сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей.

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Глава государства обратил внимание участников саммита на то, что сейчас каждая страна старается установить свои механизмы обеспечения продовольственной безопасности, что ведет к самостоятельному решению потенциальных угроз.

«В перспективе, на наш взгляд, нужно принимать совместные практические меры по гармонизации нормативной базы по вопросам защиты внутреннего рынка и импортозамещения для предотвращения возможного возникновения дефицита продовольственных товаров и обеспечения взаимодополняемости», — сказал он.

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Жапаров подчеркнул, что стремительный рост цен на продовольствие и энергоносители затронут в первую очередь уязвимые слои населения, оказывая давление на бедные домохозяйства, которые тратят наибольшую часть своих доходов на закупку еды.

«В этой ситуации крайне важно отсутствие ограничительных мер в виде искусственно созданных барьеров, распространяющихся на экспорт и импорт продовольственной продукции», — подытожил он.

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