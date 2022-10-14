Донецк, 14 октября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Киевский режим — это «обезьяна, которой Запад даёт в руки оружие», отметил 14 октября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Так он прокомментировал очередной обстрел Донбасса со стороны ВСУ, результатом которого, в частности, стало разрушение частного дома, в котором живет 80-летний пенсионер. Это еще один пример стрельбы киевской армии по объектам, которые ни в каком смысле не могут считать военными целями.

Но винить нужно не только и не столько Киев, отметил военкор: «Ведь когда обезьяне в руки попадает граната и она её взрывает, обезьяну ведь не винят, винят того, кто дал ей в руки эту смертоносную игрушку», — написал Руденко.