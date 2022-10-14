Минск, 14 октября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Киеву следует отвести военных от границы с Белоруссией, а не размещать там иностранные миссии с оружием. Это точно не будет способствовать снижению напряженности. Об этом заявил глава госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Для снижения напряжённости [киевскому режиму] нужно отводить от границы тероборону и военных, а не размещать иностранные миссии с оружием. Чем меньше военнослужащих, кроме пограничников, на границе, тем меньше и предпосылок для конфликтов», — подчеркнул Лапо, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Он также добавил, что белорусские пограничники будут выполнять свою работу только на территории республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на территории Белоруссии в связи с обострением введён режим повышенной террористической опасности. Также белорусский лидер уточнил, что в связи с этим Минск начал развертывание союзной с Россией группировки войск, в основу которой входит армия Белоруссии, дополняемая частями Вооружённых сил РФ.