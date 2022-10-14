Минск, 14 октября 2022, 11:34 — REGNUM В рамках введённого в Белоруссии режима контртеррористической операции (КТО) ведётся усиленный контроль за обстановкой, а также на внешнем периметре границ. Об этом 14 октября заявил глава МИД республики Владимир Макей.
«В рамках этого режима осуществляются усиленный контроль за обстановкой, усиленный контроль на внешнем периметре границ», — приводит слова Макея БелТА.
Он отметил, что режим КТО в Белоруссии был объявлен в связи с поступающим извне массивом информации о возможных провокациях на прилегающей территории, в том числе о возможной попытке провокационного захвата отдельных частей территории республики.
Напомним, ранее Макей сообщил, что Белоруссия ввела режим КТО из-за угроз со стороны ряда сопредельных стран.
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