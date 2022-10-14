Астана, 14 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Россия не ставит перед собой задачу уничтожения территории б. УССР, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, сейчас нет необходимости нанесения массированных ударов по территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия в стране будут завершены.

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