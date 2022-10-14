Астана, , 15:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия в стране будут завершены.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава государства заявил, что на сегодняшний день мобилизованы 222 тыс. из 300 тыс.

«В течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — заявил Путин на пресс-конференции в Астане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация. А 30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей договоры о возвращении этих территорий в состав Российской Федерации.

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