Астана, 14 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия в стране будут завершены.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства заявил, что на сегодняшний день мобилизованы 222 тыс. из 300 тыс.

«В течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — заявил Путин на пресс-конференции в Астане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация. А 30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей договоры о возвращении этих территорий в состав Российской Федерации.

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