Москва, , 07:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин и вся действующая власть не решаются честно поговорить с общество и дать ответы на давно назревшие вопросы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Я уже несколько раз говорил… что я считаю речь президента России в связи с присоединением Донецкой Луганской областей Запорожья и Херсонщины, я считаю эту речь исключительно важной и правильной. Она есть лучшее из того, что я слышал за последние 22 года. Я искренне так считаю, но это же не значит, что в этой речи было сказано все в том ключе в каком это нужно для того, чтобы перейти к долговременному стратегическому выстраиванию», — заявил Кургинян.

По его словам, наше общество гораздо умнее чем кому-то кажется, и оно ничего не забывает. И еще одно слагаемое в том, что мобилизация проходит не совсем так как хотелось бы, является то что общество не понимает, что происходит, у него есть вопросы. То есть происходит примерно то, что говорилось стихотворении Гейне: «Брось свои иносказания и гипотезы святые. На Проклятые вопросы дай ответы нам прямые».

«Президент России совершенно справедливо говорит о том, что западный мир все более и более сатанизируется. Об этом ведь многие говорят и в том числе религиозные деятели западного мира. Он сатанизируется. Но ведь очень долгое время этот мир был для российского общества и российской элиты святая святых: Мекка и Медина, в который надо было стремиться, куда осуществлялись не только деловые визиты, но и буквально паломничество, и на которой надо было всячески ориентироваться. Это же так было… отнюдь не только во времена Ельцина, но и потом. Когда все изменилось, когда произошло нечто типа превращения из Савла в Павла? Когда произошла встреча с этим светом на пути в Дамаск? Когда возникли соответствующие вопросы, куда идешь и так далее? На это же надо ответить», — заявил Кургинян.

По его словам, президенту России надо прямо заявить об ошибках его, власти и системы, потому что признание ошибок не есть путь дискредитации власти, а путь к их исправлению. Ведь власть в Советском Союзе не была дискредитирована тем что было сказано «головокружение от успехов», то есть были признаны колоссальные ошибки в ходе коллективизации. Наоборот, ошибки были исправлены. Только лишь пиарщики не понимают, чем политтехнологии отличаются от идеологии, концепций и стратегий.