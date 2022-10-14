Донецк, 14 октября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Петровский район Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает 14 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Трамвай в Донецке перегородил проезжую часть после обстрела

Обстрел зафиксирован в 14:55 с позиций ВСУ в Красногоровке. По Петровскому району выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Этот район был обстрелян киевскими боевиками в 09:00. Как сообщало ИА REGNUM, по нему также выпустили пять снарядов калибра 152 мм.

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