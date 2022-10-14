Донецк, 14 октября 2022, 14:56 — REGNUM В Донецкой Народной Республике съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел. Об этом 14 октября сообщает сайт телеканала.

Артиллерия ВСУ
Артиллерия ВСУ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам журналистов, инцидент произошёл возле посёлка Невельское Донецкой Народной Республики. Подробности случившегося пока не раскрываются.

Это не первое подобное происшествие с сотрудниками «Звезды». В начале августа журналисты телекомпании попали под обстрел в Донецке во время церемонии прощания полковником Ольгой Качурой.