Париж, 14 октября 2022, 15:24 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирана осудило слова президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил солидарность с протестующими, сообщает Le Figaro.
В своем заявлении представитель министерства Нассер Канаани заявил, что слова Эммануэля Макрона являются «вмешательством» и использовались для поощрения «насильственных лиц и правонарушителей».
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку жителям Ирана, выступающим против режима.
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