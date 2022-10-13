Макрон осуждает репрессии со стороны иранского режима
Париж, 13 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку жителям Ирана, выступающим против режима, передает BFM TV.
Никита Устинов ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
Глава французского государства выступил в поддержку жителей Ирана, которые мобилизовались против иранского режима.
«Совершенно четко Франция осуждает репрессии, проводимые режимом. Это суверенный народ, который отстаивает свою свободу», — пояснил президент.
Как сообщало ИА REGNUM, для президента Франции Эммануэля Макрона «ценности и принципы» нельзя «купить за газ или нефть».
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