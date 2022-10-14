Москва, 14 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-24 ВСУ в Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области сбит самолет Су-24 ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные продолжают наносить удары по военным объектам киевских боевиков на территории б. УССР и Донецкой Народной Республики.

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