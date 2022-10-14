Москва, , 14:36 — REGNUM Российские военные продолжают наносить удары по военным объектам киевских боевиков на территории б. УССР и Донецкой Народной Республики. Об этом 14 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Удар Function.mil.ru

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, в ходе спецоперации ВС РФ уничтожили шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Красное, Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области, Калиновка и Новоалександровка Николаевской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября две базы с топливом для ВСУ были уничтожены в Днепропетровской области, а также шесть складов боеприпасов и вооружения, находившихся под Николаевом и Предтечино (ДНР).

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