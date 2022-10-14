Париж, 14 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Профсоюзы во Франции объявляют о подписании соглашения о заработной плате с компанией TotalEnergies, передает BFM TV.

Betty Longbottom Автозаправочная станция Total

Через несколько часов после объявления компромисса вокруг предложения руководства TotalEnergies профсоюзы CFE-CGC и CFDT объявляют о подписании соглашения по заработной плате. Как упоминалось ранее, это пакет повышения заработной платы на 7% в 2023 году, сопровождаемый бонусом за разделение стоимости, размер которого варьируется от 3000 до 6000 евро.

«В рамках этого пакета все рабочие получат общее повышение зарплаты на 5% с минимальной суммой в 2000 евро, а все руководители получат гарантированное повышение на 3,5% и минимальную надбавку», — говорится в сообщении компании.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции считают, что газовый хаб в Европу «не имеет смысла».

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