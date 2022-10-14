Париж, 14 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Во Франции считают, что газовый хаб в Европу «не имеет смысла», сообщает Le Figaro.

TouN Елисейский дворец

«Для нас нет смысла создавать новую инфраструктуру, которая позволила бы нам импортировать больше российского газа», — заявили в Елисейском дворце, официальной резиденции президента Франции Эммануэля Макрона.

«Газовый хаб в Турции, предложенный президентом России Владимиром Путиным для экспорта газа в Европу, не имеет смысла, поскольку европейцы хотят уменьшить свою зависимость от углеводородов из России», — заявил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил сделать основным пунктом маршрута поставок российского природного газа в Европу Турцию, создав там крупный газовый хаб.

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