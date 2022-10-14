Нью-Йорк, США, 14 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. До конца года Киев получил от Европейского союза обещанные €5 млрд, которые входят в пакет финансовой помощи в размере €9 млрд, согласованный странами — участницами объединения весной. Об этом со ссылкой на источники 14 октября сообщает агентство Bloomberg.

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По данным собеседников агентства, в ближайшие дни ЕС выделит Киеву € 2 млрд. Ещё €2,5 млрд будет направлено режиму Зеленского во второй половине ноября и €500 млн в декабре.

Издание отмечает, что из-за разногласий по условиям операций страны Европы не могли согласовать выплаты и график их предоставления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС и его партнёры по G7 («Группа семи») предоставят Киеву ещё €9 млрд в качестве финансовой помощи.

В октябре Мишель подчеркнул, что Европейский союз продолжит поддерживать киевский режим. По его словам, Киев получит политическую, финансовую и военную поддержку ЕС. Кроме того, Евросоюз планирует удовлетворить потребности Киева в вопросах подготовки к зиме.

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