Брюссель, , 22:48 — REGNUM Европейский союз продолжит поддерживать киевский режим не только в военном плане, но и оплатит подготовку страны к зиме, заявил 10 октября глава Евросовета Шарль Мишель.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Киев получит политическую, финансовую и военную поддержку ЕС.

«Евросоюз по-прежнему твёрдо намерен поддерживать [киевский режим] в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах», — сказал Мишель.

Отдельно было отмечено то, что ЕС планирует удовлетворить потребности Киева в вопросах подготовки к зиме.

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