Анкара, 14 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Анкара не выступала с инициативой организации пятисторонних переговоров по ситуации на территории б. УССР. Об этом 14 октября заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы таких переговоров не предлагали», — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

При этом он добавил, что «между Россией и Западом есть вопросы, которые необходимо обсуждать».

Ранее ряд СМИ написал о предложении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об организации встречи России, США, Великобритании, Германии и Франции по теме конфликта на территории б. УССР.

При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что России ни одного подобного предложения по дипломатическим каналам не поступало. Он подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов, однако пока непонятно, что обсуждать.

Читайте также: Эрдоган предложит Путину посредничество в переговорах с Киевом — Ушаков

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что является единственным лидером, который может вести диалог как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Ранее по теме: Россия никогда не отказывалась от предложений по переговорам — Лавров