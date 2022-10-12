Москва, , 18:29 — REGNUM Турецкие власти не упустят своего в переговорах с Россией. Они продвигают своё посредничество в гипотетических переговорах с Киевом. Анкара, очевидно, имеет свой интерес, сообщил 12 октября журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Посредник Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя предстоящие переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане, Ушаков сказал:

«Во-первых, турки предлагают своё посредничество. Наверное, исходят из того, что если и будут какие-то переговоры или контакты, то они состоятся на их территории, в Стамбуле или Анкаре, я так полагаю».

Помощник российского президента предположил, что глава Турции предложит свои идеи по этому вопросу. По его прогнозу, «турки, конечно, свои возможности не упустят и будут что-то предлагать».

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